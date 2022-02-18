Тренды в веб – дизайне 2022. Как изменится восприятие дизайна и контент на сайте

Мы расскажем о том, как благодаря новым трендам веб-дизайнерам удастся сделать веб-сайты доступными и инклюзивными для пользователей. Что такое инклюзивность для веб-сайта. Это сайт, которые принимает во внимание пользователей с особенностями, т.е. тех, у кого есть психические или физические проблемы. Именно веб-дизайн делает вовлечение таких пользователей успешным и дает возможность наслаждаться взаимодействием с контентом. Инструменты, к которым веб-дизайнеры обратятся в 2022 году, чтобы сделать современные веб-сайты более доступными и инклюзивными, включают:

Четкий цветовой контраст, который позволяет пользователям различать текст и фон, а также позволяет помнить о дальтониках;

Предлагая темную тему в дополнение к светлой теме, которая стала тенденцией в 2021 году и станет почти универсальной в следующем году;

Так называемые «индикаторы фокуса», привлекающие визуальное внимание к ключевым элементам с уникальными конструктивными особенностями;

Сделайте визуальные элементы понятными, контент структурированным, выделите жирным шрифтом или подчеркиванием то, на что стоит обратить внимание;

Если у вас аудио или видео контент, добавьте субтитры для людей с проблемами слуха.

Что еще нас ждет в новом году и на чем будет делаться акцент в разработке сайтов.

Мини-сайты

В Интернете огромное число многостраничных веб-сайтов. Но, что, если вы создаете небольшой лендинг, потому что вам нужно донести до пользователя небольшое сообщение. Если у вас есть основное сообщение, к которому вы хотите привлечь внимание, мини-сайты — это то, что вам нужно. Сейчас мини-сайты — это в первую очередь инструмент продаж, но в 2022 году они будут использоваться по-новому, в том числе в некоммерческом секторе.

Мини-сайты предлагают дизайнерам веб-сайтов возможность поэкспериментировать с новыми тенденциями дизайна и креативной навигацией. Иногда вам просто нужна одна страница. Одностраничные веб-сайты быстро становятся тенденцией, давая пользователю одно единственное сообщение, которое он не сможет пропустить.

Сайты с органическими элементами и формами

Сейчас особенно в моде эко тематика. Людям, которые соскучились по природе и спокойным прогулкам хочется органических элементов в дизайне сайтов. В 2022 году мы увидим больше веб-сайтов, посвященных органическим темам, от ботанических до океанических и горных.

Геометрические узоры

Смелые и искусные абстракции будут продолжать впечатлять пользователей и в 2022 году, и вам не нужно черпать вдохновение в естественных фрактальных рисунках, чтобы создать красивый веб-сайт. Геометрические формы в сочетании с другими новыми тенденциями, такими как стекломорфизм и сложные градиенты, удивят кого угодно.

Глассморфизм

Glassmorphism представляет элементы визуального дизайна, которые выглядят как стекло. Эта тенденция возникла во второй половине 2021 года и сохранится в 2022 году, поскольку веб-дизайнеры исследуют прозрачные, морозные, глянцевые и размытые элементы.

Микроанимации

Вы уже видели некоторые микроанимации в интернете в 2021году. Сделанные на заказ иллюстрации, которые оживляют веб-сайт, не всегда являются просто иллюстрациями, они могут содержать удивительные и оживляющие картинку элементы. Микроанимации отводится значимое место в новых трендах

Чат-боты

Быстрое обслуживание клиентов — еще один важный элемент пользовательского опыта, и нет ничего быстрее, чем чат-бот с отличным искусственным интеллектом. С чат-ботом ни одному клиенту не придется ждать до рабочего дня, чтобы получить необходимую ему информацию, и чат-боты будут становиться все лучше и лучше в своей «работе» в 2022 году. Они будут менее неуклюжими и более человечными, а это значит, что они будет лучше решать проблемы и отвечать на вопросы. А веб-дизайнеры получат удовольствие от разработки пользовательских интерфейсов для чат-ботов.

Интерактивные элементы

Жизнь стала настолько скоростной и забитой работой и всякими бытовыми проблемами, что нам элементарно не хватает времени пообщаться. А нам так хочется почувствовать себя частью сообщества и высказать свое мнение о продукте, сайте, компании. Именно поэтому интерактивные элементы станут более популярными в 2022 году, начиная с: