Скарлетт Йоханссон снялась в новой фотосессии для рекламы ювелирного бренда

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала главной героиней рекламной кампании новой коллекции американского ювелирного бренда David Yurman.

Это первая рекламная кампания 37-летней кинозвезды после рождения второго ребенка. Напомним, летом прошлого года Йоханссон во второй раз стала мамой и родила сына супругу, комику Колину Жосту.

David Yurman представил рекламные кадры и мини-фильм, посвященный новой коллекции.

Съемки кампейна проходили в Нью-Йорке под руководством известного фотографа Лахлана Бэйли. В ролике Йоханссон напевает легендарную песню Фрэнка Синатры New York, New York, демонстрируя украшения из новой коллекции.

«Я выросла в Нью-Йорке и всегда чувствовала связь с David Yurman — я видела их красивую черно-белую рекламу во всех моих любимых модных журналах. Их дизайн всегда олицетворял для меня Нью-Йорк — смелость, свежесть и немного дерзости. Когда ко мне обратились с предложение принять участие в создании этой кампании, я уже чувствовала себя настолько связанной с брендом, что это было естественным решением», — рассказала актриса.