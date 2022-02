Евангелиста впервые показала последствия ужасной пластики Британские военные опубликовали схему вторжения России на Украину » Сериал по знаменитой игре The Last оf Us задержится минимум на год Еще в 2020 году телесеть НВО огорошила новостью об экранизации популярнейшей игры The Last of Us, однако подробностей даже по ориентировочной дате премьеры медиагигант не называл. Режиссер первой серии Балагов, однако, писал в Instagram про 2022 год, но, как оказалось, зря. «Съемки The Last of Us проходят в Канаде прямо сейчас. Дату старта сериала мы еще не объявляли, но это будет не 2022 год, ведь они все еще продолжают снимать в Калгари», — заявил контент-директор НВО Кейси Блойс в комментарии для The Hollywood Reporter. Главная звезда грядущего сериала Педро Паскаль в свежем интервью для Dualshokers также дал понять, что раньше 2023 года публика экранизацию игры не увидит: «Съемки уже начались, и я думаю, что адаптация сможет конкурировать с оригинальной игрой. Мы не разочаруем фанатов, не сомневаюсь!» Источник фото: Скриншот игры «The Last оf Us»