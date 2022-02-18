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Сериал по знаменитой игре The Last оf Us задержится минимум на год

«Все еще снимают»: сериал по The Last оf Us задержится минимум на год

Еще в 2020 году телесеть НВО огорошила новостью об экранизации популярнейшей игры The Last of Us, однако подробностей даже по ориентировочной дате премьеры медиагигант не называл.

«Съемки The Last of Us проходят в Канаде прямо сейчас. Дату старта сериала мы еще не объявляли, но это будет не 2022 год, ведь они все еще продолжают снимать в Калгари», — заявил контент-директор НВО Кейси Блойс в комментарии для The Hollywood Reporter.

Главная звезда грядущего сериала Педро Паскаль в свежем интервью для Dualshokers также дал понять, что раньше 2023 года публика экранизацию игры не увидит:

«Съемки уже начались, и я думаю, что адаптация сможет конкурировать с оригинальной игрой. Мы не разочаруем фанатов, не сомневаюсь!»

Источник фото: Скриншот игры «The Last оf Us»

18 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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