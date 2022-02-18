Отличный алкоголь в домашних условиях

У вас вечеринки или праздники, а алкоголь становится все дороже. Да и качество у него откровенно хромает. Есть ли выход в такой ситуации? Конечно же есть и вы отлично с этим справитесь самостоятельно прямо у себя дома. Все, что вам понадобится для производства алкоголя есть в отличном магазине в сети Интернет, а также и прилагается инструкция на выбор по производству самогона в домашних условиях. Вы можете без проблем купить самогонный аппарат в Украине в самых разнообразных вариантах для самых разнообразных задач. Причем в магазине Alcofanshop возможно приобретение как полноценного самогонного аппарата, так и отдельно дистилляторов, а доставка работает по всей Украине.

Правильное производство алкоголя

Качественный алкоголь требует не только качественного сырья для производства, но и качественной очистки. Именно потому желательно не изготовлять самодельные аппараты, а пользоваться техникой промышленного производства, где все детали и сам технологический процесс выверены с точностью до миллиметра. В этом случае вы приобретаете аппарат для производства самогона, который будет служить долго, производить отличный продукт и экономить сырье и время. Вы даже можете купить оборудование с ректификационной трубкой или целый мини спиртзавод, который обеспечит не только вас, но даже небольшое производство для нужд предприятия.

Оптимально приобретение самогонных аппаратов двойной перегонки — именно такие пользуются наибольшим спросом. Ведь вы на выходе получите особо высокое качество продукции, которая отлично усваивается организмом. А дистиллятор для самогона придаст продукту оригинальный вкус и букет ощущений.

Высокое качество оборудования и гарантия сервиса

Alcofanshop гарантирует не только высокое качество оборудования, но и доставку в самый укромные уголки Украины. Также есть и весь необходимый гарантийный сервис. С помощью этого оборудования можно приготовить не только крепкие напитки, но и изысканные. Например ликеры и напитки с оттенком фруктовых букетов, благодаря набору фильтров. Также на сайте есть достаточное число рецептов приготовления напитков, а можно заказать и ингредиенты для производства. Отдельно стоит сказать о простоте оплаты. Вы можете оплатить как наложенным платежом, так и через банковскую карту. А на сайте можно получить все необходимые консультации, что дополнительно сэкономит ваше время и деньги. Доверьтесь опытным специалистам со стажем и вам подберут наилучший вариант для вашей маленькой домашней фабрики