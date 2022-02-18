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МЗС України оголосило про створення тристороннього альянсу України з Польщею та Великою Британією

Міністерство закордонних справ України оголосило про створення тристороннього альянсу України з Польщею та Великою Британією.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з британською колегою Елізабет Трасс –брифінг транслював «Апостроф».

Також Кулеба зазначив, що українсько-британське співробітництво вийшло на безпрецедентно новий рівень. За словами міністра, дії Британії говорять самі за себе – Україна отримала надійного друга та партнера.

«Лондон передав Україні сучасну оборонну зброю, продемонстрував готовність блискавично застосувати жорсткі санкції проти Росії, веде активну дипломатію глобального масштабу для стримування РФ», — заявив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала найсучаснішу зброю і Росії варто «тричі подумати», перш ніж нападати.

18 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина
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