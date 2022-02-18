Лукашенко заявил что в Беларуси разместят «сверхъядерное» оружие в случае «угрозы» Запада

В случае «угроз» со стороны Запада в Беларуси может быть размещено «сверхъядерное оружие». Об этом сообщил Александр Лукашенко во время посещения белорусско-российских учений «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский.

«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию», – сказал Лукашенко.

При этом он сообщил, что если не будет видеть угроз со стороны Запада, то и вопрос о ядерном оружии в Беларуси стоять не будет.

«Оно тут 100 лет не нужно», – добавил Лукашенко.

Кроме того, во время визита на полигон Лукашенко поставил под сомнение сделанные накануне заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о выводе российских войск с белорусской территории после 20 февраля, когда завершатся учения «Союзная решимость».

По словам Лукашенко, 18 февраля он отправится в Москву, где с президентом России Владимиром Путиным обсудит дальнейшие действия совместной группировки войск.

«Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – месяц, будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы», – заявил он.