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Фрэнсис Форд Коппола опять обрушился на Marvel за «фильмы-прототипы»

Фрэнсис Форд Коппола опять обрушился на Marvel за «фильмы-прототипы»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола вновь пожаловался на современную киноиндустрию и студию Marvel, которая снимает фильмы-прототипы. Интервью с ним опубликовало издание GQ.

Кинематографист заявил, что картины должны быть личными — именно в таком случае они будут содержать то, чего нет в работах других деятелей искусства. Он не первый раз критикует супергеройские блокбастеры. По его словам, они все делаются по одной формуле.

«Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите «Дюну» Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять «Не время умирать» в постановке Кэри [Фукунаги]», — сказал Фрэнсис Форд Коппола.

18 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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