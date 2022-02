Жан-Клод Ван Дамм показал свою 88-летнюю маму Сериал по знаменитой игре The Last оf Us задержится минимум на год » Евангелиста впервые показала последствия ужасной пластики После процедуры криолиполиза, в ходе которой Линда Евангелиста должна была получить заметно постройневшую фигуру, на бывшую супермодель свалились совсем противоположные последствия: по всему ее телу появились жировые отложения, и избавиться от них за несколько лет не получилось. Лишь к 56 годам Евангелиста созрела для фотоссесии, которую показал журнал People. Нарядившись в светлый топ и легинсы, Линда без стыда продемонстрировала на камеру мешковатые наросты на подбородке и бедрах, на груди и подмышках — последствия развившейся парадоксальной жировой гиперплазии. «Я пыталась исправить это сама, начала заниматься спортом и дошла до того, что совсем перестала есть. Я думала, что схожу с ума. Не могу смотреть на отражение в зеркале, но прятаться не собираюсь!» — заявила Евангелиста для People.