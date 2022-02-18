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Евангелиста впервые показала последствия ужасной пластики

«Я схожу с ума»: Евангелиста впервые показала последствия ужасной пластики

После процедуры криолиполиза, в ходе которой Линда Евангелиста должна была получить заметно постройневшую фигуру, на бывшую супермодель свалились совсем противоположные последствия: по всему ее телу появились жировые отложения, и избавиться от них за несколько лет не получилось.

«Я пыталась исправить это сама, начала заниматься спортом и дошла до того, что совсем перестала есть. Я думала, что схожу с ума. Не могу смотреть на отражение в зеркале, но прятаться не собираюсь!» — заявила Евангелиста для People.

18 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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