 
«  
  »

Елизавета II выпускает одеколон для собак

Елизавета II выпускает одеколон для собак: сколько стоит и где продается

Елизавета II, известная своей любовью к собакам, выпускает одеколон для них. Продукт получил название The Happy Hounds Dog Cologne. Реклама обещает, что домашние любимцы будут пахнуть «прогулками по побережью», ведь особенность парфюма — аромат мускуса, в котором присутствуют нотки цитруса и бергамота.

Примечательно, что одеколон не первый продукт такого рода в сувенирной лавке в Норфолке. Здесь любители домашних питомцев также могут приобрести подарочный набор Sandringham Happy Hound Gift Box, который порадует собак ароматическим шампунем, игрушечными костями и игрушкой из твида.

18 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  