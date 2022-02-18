Елизавета II выпускает одеколон для собак

Елизавета II, известная своей любовью к собакам, выпускает одеколон для них. Продукт получил название The Happy Hounds Dog Cologne. Реклама обещает, что домашние любимцы будут пахнуть «прогулками по побережью», ведь особенность парфюма — аромат мускуса, в котором присутствуют нотки цитруса и бергамота.
Примечательно, что одеколон не первый продукт такого рода в сувенирной лавке в Норфолке. Здесь любители домашних питомцев также могут приобрести подарочный набор Sandringham Happy Hound Gift Box, который порадует собак ароматическим шампунем, игрушечными костями и игрушкой из твида.
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