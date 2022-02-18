Елизавета II выпускает одеколон для собак

Елизавета II, известная своей любовью к собакам, выпускает одеколон для них. Продукт получил название The Happy Hounds Dog Cologne. Реклама обещает, что домашние любимцы будут пахнуть «прогулками по побережью», ведь особенность парфюма — аромат мускуса, в котором присутствуют нотки цитруса и бергамота.

На флаконах одеколона для собак от Елизаветы II изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке. Именно здесь, в сувенирной лавке можно приобрести парфюм. Стоимость духов составляет 9,99 фунтов стерлингов (чуть более 1000 рублей). Аромат одеколона представляется как «унисекс». Парфюм нужно наносить на только что вымытую собаку, передает The Sun

Примечательно, что одеколон не первый продукт такого рода в сувенирной лавке в Норфолке. Здесь любители домашних питомцев также могут приобрести подарочный набор Sandringham Happy Hound Gift Box, который порадует собак ароматическим шампунем, игрушечными костями и игрушкой из твида.