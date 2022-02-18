Джон Сина сыграет в фильме о Хитром Койоте

Джон Сина продолжит сотрудничество с Warner Bros. не только во втором сезоне «Миротворца», но и в анимационном фильме «Койот против Acme» по мотивам популярного мультипликационного сериала Looney Tunes, — сообщает THR.

Лента будет сочетать живые съемки и анимацию. Сюжет расскажет о злодее — Хитром Койоте, который пытается поймать и ликвидировать своего врага Бегуна. За дело берется неудачливый адвокат, который, к своему ужасу, понимает, что ответчиков в суде будет представлять его бывший босс (Сина), но растущая дружба между человеком и мультяшкой укрепляет их решимость на победу.

Продюсировать семейную комедию взялись Кристофер ДеФариа и Джеймс Ганн. Производство начнется в конце марта в Нью-Мексико.