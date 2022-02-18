Дэнни ДеВито представили в образе Росомахи

Несколько лет назад стало известно, что Хью Джекман покидает «Людей Икс», после чего СМИ заговорили о том, что Росомаха все же появится в кино в рамках перезапуска от Marvel. Тогда фанаты заявили, что на роль мутанта как никто подойдет Дэнни ДеВито, и даже по этому поводу организовали петицию. Ее актер не прокомментировал, и о нем забыли, но ненадолго.

Несколько дней назад в рамках «Супербоула» был показан трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который выйдет 6 мая. В нем засветился профессор Икс из «Людей Икс», которого сыграл Патрик Стюарт. Это натолкнуло публику на предположение, что в новой ленте может появиться Росомаха, хоть и неизвестно, кто его сыграет. Тут-то про ДеВито и вспомнили.

Художник BossLogic в Twitter показал свое видение актера в образе Росомахи. Иллюстратор изобразил его смотрящим в зеркало, с характерной для Логана прической и адамантиевыми лезвиями, торчащими из кулака. Арт получился правдоподобным и забавным, что привлекло внимание фанатов.

«Логан, который нам был нужен», «Пусть это случится», «Теперь это произведение искусства, отличная работа, босс», — написали комментаторы под артом.

Источник фото: Legion-Media