Чип и Дейл вернулись 30 лет спустя

Студия Disney представила трейлер полнометражного фильма о приключениях бурундуков Чипа и Дейла – Chip ‘n Dale: Rescue Rangers/«Чип и Дейл спешат на помощь». Фильм представляет собой гибрид игрового кино и нескольких стилей анимации (двухмерной и трёхмерной).

Новый фильм представляет собой не перезапуск франшизы, а продолжение популярного мультсериала конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века. Оригинальный сериал демонстрировался на канале The Disney Channel с 4 марта 1989 года по 19 ноября 1990 года. Мультсериал состоял из 3 сезонов и включал 65 серий, 5 из которых представляют собой разделённый на несколько частей полнометражный мультфильм «Rescue Rangers: To the Rescue», они выходили с порядковым номером серий с 14 по 18. Сериал транслировался в СССР, начиная с 1 января 1991 года, тогда на русский язык было дублировано 52 серии.

Первая информация о возможности выхода полнометражного фильма о приключениях Чипа и Дейла появилась ещё в 1990 году. Тогда журнал Comics Scene написал, что фильм может выйти уже в 1991 году, но фактически он так и не появился. В 2014 году снова заговорили о возможности возрождения франшизы посредством выпуска полнометражного фильма с использованием CGI-спецэффектов. И лишь в 2022 году – более чем через 30 лет после завершения сериала, полнометражный фильм Chip ‘n Dale: Rescue Rangers / «Чип и Дейл спешат на помощь» наконец готов к выходу.