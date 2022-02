Сериал по знаменитой игре The Last оf Us задержится минимум на год Елизавета II выпускает одеколон для собак » Британские военные опубликовали схему вторжения России на Украину Минобороны Великобритании опубликовали карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при вторжении на Украину. Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте оборонного ведомства. На карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» представлена схема, на которой изображены фазы наступления сухопутных войск России. Первая фаза включает в себя вторжение в Киев и Днепр, со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруси в Киев. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. «Россия сохраняет [близ Украины] значительное военное присутствие, силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии британского ведомства.

Вторжение, по мнению британской разведки может начаться в ближайшие дни.