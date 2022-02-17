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У разі вторгнення РФ населення Києва евакуюють — КМДА

У разі вторгнення РФ населення Києва евакуюють — КМДА

У разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації і бойових дій на околицях столиці, у Києві проведуть евакуацію населення.

Про це в ефірі “Громадського радіо” заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Він запевнив, що у разі нападу Росії у столиці залишаться виключно працівники критичної інфраструктури.

У випадку бойових дій буде проведена евакуація і в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи “Київпастрансу”: і наземний транспорт, і підземний.

Роман ТкачукДиректор Департаменту муніципальної безпеки КМДА

За його словами у разі бойових дій метрополітен працюватиме близько 6 годин: три години зранку та три – ввечері, а в інший час метрополітен буде укриттям.

Водночас він наголосив, що після евакуації залишаться тільки працівники критичної інфраструктури та військові формування ЗСУ.

“У нас достатньо муніципальної техніки для того, щоб вивезти населення з міста. Якщо частина людей не захоче їхати, то є їхнє рішення”, – запевнив Ткачук.

17 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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