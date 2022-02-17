Рефлексивное управление конфликтом

В 2014 году администрация Обамы начала политику повышения субъектности Европы в вопросах собственной безопасности. Это следствие из доктрины взаимного уничтожения. Когда одна ядерная держава демонстрирует готовность применить ядерное оружие, вторая вынуждена отступить. Образовавшуюся дыру в безопасности должны заполнить неядерные государства.

Администрация Трампа вопросы безопасности в Европе решала сверху вниз. Платите за безопасность, за возможность торговать на американском рынке и покупайте американский газ. Торговые войны, введение взаимных пошлин, санкции против СП-2. Это подорвало единство коллективного Запада и вызвало сопротивление европейцев давлению администрации США.

Администрация Байдена показала мастер-класс. Она дала европейцам возможность совершить ошибки, которые прогнозируемо привели к кризису в области безопасности. После этого действовала по верхней границе неопределенности, созданной Кремлем. Действовала максимально публично, заранее озвучивая все возможные угрозы. И это сработало.

Что мы имеем на выходе.