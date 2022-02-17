Рефлексивное управление конфликтом

В 2014 году администрация Обамы начала политику повышения субъектности Европы в вопросах собственной безопасности. Это следствие из доктрины взаимного уничтожения. Когда одна ядерная держава демонстрирует готовность применить ядерное оружие, вторая вынуждена отступить. Образовавшуюся дыру в безопасности должны заполнить неядерные государства.
Администрация Трампа вопросы безопасности в Европе решала сверху вниз. Платите за безопасность, за возможность торговать на американском рынке и покупайте американский газ. Торговые войны, введение взаимных пошлин, санкции против СП-2. Это подорвало единство коллективного Запада и вызвало сопротивление европейцев давлению администрации США.
Администрация Байдена показала мастер-класс. Она дала европейцам возможность совершить ошибки, которые прогнозируемо привели к кризису в области безопасности. После этого действовала по верхней границе неопределенности, созданной Кремлем. Действовала максимально публично, заранее озвучивая все возможные угрозы. И это сработало.
Что мы имеем на выходе.
Пол года назад большинство жителей западных стран не знали где находится Украина. Потом им показали карты со стрелочками. Сейчас они в соцопросах отвечают, что их правительства должны помочь Украине в защите от агрессии Кремля. В результате за месяц ВСУ получили столько современных вооружений, сколько не получали за восемь лет с начала внешней агрессии.
Пол года назад Германия утверждала, что СП-2 это коммерческий проект, и всячески сопротивлялась давлению США. Потом Кремль создал энергетический, мигрантский и военный кризис. Сегодня Германия не сопротивляется, и поставки СПГ из США впервые превысили поставки российского газа. А всего-то, нужно было дать возможность наступить на собственные грабли.
Пять лет назад на вопрос — «Как ваши замечательные предложения по выстраиванию демократических институций в Украине будут работать в условиях кампаний по дезинформации и вмешательства в электоральные процессы?» — немецкие эксперты округляли глаза. А сегодня блокируют вещание RT DE и группы кремлевских троллей в соцсетях.
Удивительная метаморфоза.
Своим шантажом Кремль добился обратного результата. А значит, ничего еще не закончилось. Успешные демократии на своих границах там считают экзистенциальной угрозой. Поэтому война продолжится, просто другими методами.
А нам пора засучить рукава, изучить собственные ошибки и двигаться вперед. Волею судеб Украина оказалась на переднем фронте этой войны.
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