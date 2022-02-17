Прогноз погоды на выходные 19–20 февраля: по всей Украине по-весеннему тепло

В ближайшиесубботу и воскресенье погода порадуетплюсовойтемпературой во всехрегионахУкраины. По данным Sinoptik.ua, ожидается от +5 °С в северныхрегионах и до +12 °С на юге. Не обойдется и без осадков, однакоонибудуткратковременными и лишь в некоторых областях.

Погода в субботу 19 февраля

Наконец-то погода на выходныхпозволяетподольшепогулять в парках, на набережных и по бульварам. В Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Ивано-Франковской областях воздухпрогреется до +10–12 °С, во Львовской, Винницкой и Черновицкой — до +8–10 °С. В восточных и северныхрегионахожидается до +5–7 °С, на остальнойтерриториистраны — до 6–8 °С. Ветер при этомбудетслабыйилиумеренный, не более 6,5 м/с. Ночьюстолбикитермометров по всейУкраинепокажут около 0 °С.

В западных областях субботнимутромпройдетнебольшойдождь, в Киевской, Сумской и Черниговской областях возможен мелкийснег. Захватите с собой зонт илипланируйтедела на вторую половину дня. В остальныхрегионах небо почти весь день будетзатянутооблаками, но дождяилиснега не предвидится.

Погода в воскресенье 20 февраля

В воскресенье в южныхрегионахтермометрыпокажут +9–11 °С, восточных, юго-восточных и центральных — +6–8 °С. В Сумской, Черниговской, Волынской и Ровенской областях, а также на Закарпатье температура воздухасоставит +4–6 °С. На западе страныожидается до +5–7 °С. Ночью на всейтерриторииУкраиныбудет +4–5 °С, кромезападныхрегионов, гдепрогнозируется около 0 °С.

Небо в воскресеньетакжебудетзатянутооблаками, солнцебудетпоказыватьсялишьизредка. На Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях пройдетнебольшойдождь.

Погода в понедельник

В началеновойнедели, по данным Sinoptik.ua, переменнаяоблачность без осадковсохранитсяпочти на всейтерриторииУкраины. Только в западныхрегионахпройдетмелкийдождь, а в Донецкой, Луганской и Харьковской областях возможен дождьсоснегом. Погода в началенедели не будет кардинально отличаться от воскресныхпоказателей. До +8–11 °С воздухпрогреется в южныхрегионах, до +3–6 °С — в Луганской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях, до +4–8 °С — на остальнойтерритории.

Народныеприметы и верования

По поверьям, чемпрохладнее 19 февраля (на Вукола), тем теплеедолженбытьмарт. А еслиптицы в этот день стаямисобираются на верхушкахдеревьев, в ближайшеевремяпридетдолгожданное тепло.

На день Луки, 20 февраля, наши предки пекли пироги с луком и смотрели на облака. Если онилетели по небу высоко и имелисиневатыйоттенок, ожидалось, что настоящеевесеннее тепло вот-вотпостучит в двери.