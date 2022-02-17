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Назван актер, который сыграет главную роль в байопике о Бобе Марли

Назван актер, который сыграет главную роль в байопике о Бобе Марли

Главную роль в биографическом фильме о Бобе Марли исполнит Кингсли Бен-Адир («Одна ночь в Майами»).

На данный момент, название картины и подробности сюжета неизвестны. Планируется, что байопик должен проследить творческий путь и создание главных хитов Боба Марли.

Напомним, что карьера легенды жанра регги продлилась с 1963 по 1981 год. Музыкант умер от рака в возрасте 36 лет.

Режиссерское кресло занимает Рейнальдо Маркус Грин, который был постановщиком фильма «Король Ричард: воспитывая чемпионок», продюсирует проект компания Paramount.

Дата премьеры также не называется.

17 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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