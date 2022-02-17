Израиль нанес удары в Сирии ракетами земля-земля Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда позировала в объятиях Machine Gun Kelly » Назван актер, который сыграет главную роль в байопике о Бобе Марли Главную роль в биографическом фильме о Бобе Марли исполнит Кингсли Бен-Адир («Одна ночь в Майами»). На данный момент, название картины и подробности сюжета неизвестны. Планируется, что байопик должен проследить творческий путь и создание главных хитов Боба Марли. Напомним, что карьера легенды жанра регги продлилась с 1963 по 1981 год. Музыкант умер от рака в возрасте 36 лет. Режиссерское кресло занимает Рейнальдо Маркус Грин, который был постановщиком фильма «Король Ричард: воспитывая чемпионок», продюсирует проект компания Paramount. Дата премьеры также не называется.