Назван актер, который сыграет главную роль в байопике о Бобе Марли

Главную роль в биографическом фильме о Бобе Марли исполнит Кингсли Бен-Адир («Одна ночь в Майами»).
На данный момент, название картины и подробности сюжета неизвестны. Планируется, что байопик должен проследить творческий путь и создание главных хитов Боба Марли.
Напомним, что карьера легенды жанра регги продлилась с 1963 по 1981 год. Музыкант умер от рака в возрасте 36 лет.
Режиссерское кресло занимает Рейнальдо Маркус Грин, который был постановщиком фильма «Король Ричард: воспитывая чемпионок», продюсирует проект компания Paramount.
Дата премьеры также не называется.
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