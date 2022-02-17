Назван актер, который сыграет главную роль в байопике о Бобе Марли Компания Илона Маска призналась в убийстве обезьян на опытах » Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда позировала в объятиях Machine Gun Kelly Известная актриса и модель Меган Фокс вышла в свет в комбинезоне от украинского бренда Cultnaked. Звезда опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Machine Gun Kelly и достаточно провокационно его пописала. — Я думала, ты не сможешь превратить ш***у в домохозяйку? — написала Меган. Меган Фокс позировала в фиолетовом комбинезоне бренда Cultnaked с оголенными плечами. На сайте украинского бренда говорится, что изделие изготовлено из веганской кожи. Стоит такой наряд $320 (8 980 грн).