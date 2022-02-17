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Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда позировала в объятиях Machine Gun Kelly

Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда позировала в объятиях Machine Gun Kelly

Известная актриса и модель Меган Фокс вышла в свет в комбинезоне от украинского бренда Cultnaked.

Звезда опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Machine Gun Kelly и достаточно провокационно его пописала.

— Я думала, ты не сможешь превратить ш***у в домохозяйку? — написала Меган.

Меган Фокс позировала в фиолетовом комбинезоне бренда Cultnaked с оголенными плечами.

На сайте украинского бренда говорится, что изделие изготовлено из веганской кожи. Стоит такой наряд $320 (8 980 грн).

17 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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