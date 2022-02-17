Лиам Нисон снялся в новой роли спасителя

На экранах кинотеатров 24 февраля стартует показ нового боевика «Игра теней» с Лиамом Нисоном в главной роли (трилогия «Заложница», «Список Шиндлера», «Звездные войны: Скрытая угроза»).

Режиссером фильма «Игра теней» стал Марк Уильямс, до этого работавший с Нисоном над фильмом «Честный вор». Также он создатель популярного сериала «Озарк».

Боевик и триллер «Игра теней» сняты в копродукции Китая, Австралии и США. Сценарий писали вместе – Уильямс и начинающие Брендон Ривис и Ник Мэй. Для Лиама Нисона фильм «Игра теней» стал 135-м в актерской карьере.

В этот раз Лиам Нисон, известный исполнением ролей спасателей, исполнит роль Тревиса Блока – специального агента ФБР, пытающегося примириться со своим темным прошлым. Однажды он обнаруживает заговор против граждан США, однако из-за своего расследования Блок оказывается под прицелом директора ФБР, которого когда-то защищал. Чем больше он узнает, тем больше опасности подвергает себя и своих близких. Но дело нужно завершить любой ценой.

Кроме того, в фильме сыграли Айдан Квин («Элементарно»), Тейлор Джон Смит («Острые предметы») и Эмми Ревер-Лемпман («Академия Амбрела»).