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Компания Илона Маска призналась в убийстве обезьян на опытах

Компания Илона Маска призналась в убийстве обезьян на опытах

В Сеть просочились слухи о том, что компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, жестоко обращается с животными во время опытов. Исследователи решили чистосердечно во всем признаться, вызвав гнев зоозащитников.

При этом в Neuralink подчеркивают, что перед усыплением не зафиксированы «значительная боль и страдания, которые испытали обезьяны».

«Вся работа с животными, проводимая в Калифорнийском университете в Дэвисе, была одобрена местным Институциональным комитетом по уходу и использованию животных (IACUC) в соответствии с федеральным законом, а вся медицинская и послеоперационная поддержка, включая решения об усыплении, контролировалась преданным своему делу и квалифицированным ветеринарным персоналом», — гласит пресс-релиз.

17 февраля, 2022 | Tags: | Category: Наука, Новости, США
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