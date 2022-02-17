Компания Илона Маска призналась в убийстве обезьян на опытах

В Сеть просочились слухи о том, что компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, жестоко обращается с животными во время опытов. Исследователи решили чистосердечно во всем признаться, вызвав гнев зоозащитников.

Пресс-служба компании рассказала, что у них на опытах находилось 23 обезьяны, 15 из которых в итоге выжили. Восемь животных пришлось подвергнуть эвтаназии.

При этом в Neuralink подчеркивают, что перед усыплением не зафиксированы «значительная боль и страдания, которые испытали обезьяны».