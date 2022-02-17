Компания Илона Маска призналась в убийстве обезьян на опытах

В Сеть просочились слухи о том, что компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, жестоко обращается с животными во время опытов. Исследователи решили чистосердечно во всем признаться, вызвав гнев зоозащитников.
При этом в Neuralink подчеркивают, что перед усыплением не зафиксированы «значительная боль и страдания, которые испытали обезьяны».
«Вся работа с животными, проводимая в Калифорнийском университете в Дэвисе, была одобрена местным Институциональным комитетом по уходу и использованию животных (IACUC) в соответствии с федеральным законом, а вся медицинская и послеоперационная поддержка, включая решения об усыплении, контролировалась преданным своему делу и квалифицированным ветеринарным персоналом», — гласит пресс-релиз.
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