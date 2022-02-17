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Израиль нанес удары в Сирии ракетами земля-земля

Ночь 19/20.07.21: удар по Сирии и обстрел из Ливана: oleggranovsky — LiveJournal
В заявлении сирийской армии говорится: “Около 11:30 вечера израильский враг осуществил атаку, используя ракеты “земля-земля”, запущенные с территории Голанских высот по целям к югу от Дамаску. Причинен ущерб государственной собственности”.

Сирийские социальные сети сообщают о том, что в Дамаске была слышна серия взрывов.

Сирийские источники сообщают: “Атака осуществлена по военной базе близ города Закия. База используется сирийской армией и про-иранскими милициями. В ходе атаки не были активированы системы противовоздушной обороны”.

17 февраля, 2022 | Category: Израиль, Новости
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