Рефлексивное управление конфликтом Назван актер, который сыграет главную роль в байопике о Бобе Марли » Израиль нанес удары в Сирии ракетами земля-земля

В заявлении сирийской армии говорится: “Около 11:30 вечера израильский враг осуществил атаку, используя ракеты “земля-земля”, запущенные с территории Голанских высот по целям к югу от Дамаску. Причинен ущерб государственной собственности”. Сирийские социальные сети сообщают о том, что в Дамаске была слышна серия взрывов. Сирийские источники сообщают: “Атака осуществлена по военной базе близ города Закия. База используется сирийской армией и про-иранскими милициями. В ходе атаки не были активированы системы противовоздушной обороны”.