Эстонская разведка ожидает «ограниченное» нападение России на Украину

Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины и, вероятно, предпримет «ограниченное» нападение на эту страну, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран.

Нападение будет включать ракетный удар и оккупацию «ключевых территорий» в Украине, заявил Марран.

«По нашим оценкам, сейчас они будут избегать городов с большим населением, так как для контроля за этими территориями требуется много войск. Но нет четкого понимания, каким методом могут воспользоваться российские войска», – заявил он на брифинге для СМИ, на котором был представлен ежегодный отчет службы.

Другой возможностью, по данным эстонской разведки, может стать активизация боевых действий в двух сепаратистских регионах на востоке Украины, которых поддерживает Россия.

Подобная эскалация «весьма вероятна», и таким образом «Россия, скорее всего, получит возможность правдоподобно отрицать свою причастность и избежать санкций», сказал Марран.