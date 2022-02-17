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Эстонская разведка ожидает «ограниченное» нападение России на Украину

По словам главы Службы внешней разведки, атака будет включать ракетный удар и оккупацию «ключевых территорий»

Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины и, вероятно, предпримет «ограниченное» нападение на эту страну, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран.

Нападение будет включать ракетный удар и оккупацию «ключевых территорий» в Украине, заявил Марран.

«По нашим оценкам, сейчас они будут избегать городов с большим населением, так как для контроля за этими территориями требуется много войск. Но нет четкого понимания, каким методом могут воспользоваться российские войска», – заявил он на брифинге для СМИ, на котором был представлен ежегодный отчет службы.

Другой возможностью, по данным эстонской разведки, может стать активизация боевых действий в двух сепаратистских регионах на востоке Украины, которых поддерживает Россия.

Подобная эскалация «весьма вероятна», и таким образом «Россия, скорее всего, получит возможность правдоподобно отрицать свою причастность и избежать санкций», сказал Марран.

17 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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