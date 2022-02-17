Британия пригрозила России статусом «страны-изгоя»

В случае агрессии в отношении Украина Россия неизбежно станет страной-изгоем, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. На этой неделе она планирует посетить Украину.
Министр призвала Россию к дипломатическим переговорам. «Я призываю Россию выбрать путь дипломатии. Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — приводятся в коммюнике слова Трасс.
В случае эскалации ситуации против России введут санкции, добавила она.
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