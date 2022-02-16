Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. «Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал премьер-министр страны Александр де Кро.
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Жителям Бельгии разрешили требовать у работодателя переход на четырехдневку
Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. «Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал премьер-министр страны Александр де Кро.
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