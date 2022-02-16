 
«  
  »

Жителям Бельгии разрешили требовать у работодателя переход на четырехдневку

Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплат, сообщает Bloomberg.

Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. «Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал премьер-министр страны Александр де Кро.

16 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  