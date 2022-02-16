“Європейська Солідарність” лідирує, її підтримка росте – соціологія КМІС Правительство Швеции официально отказалось от членства в НАТО » Жителям Бельгии разрешили требовать у работодателя переход на четырехдневку Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплат, сообщает Bloomberg. Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. «Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — сказал премьер-министр страны Александр де Кро.