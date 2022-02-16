В США изобрели веганский сыр нового типа

В США начинающая компания Change Foods изобрела веганский сыр без использования коровьего молока и растительных компонентов и получила поддержку от крупных представителей сектора пищевых технологий. Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Американская компания планирует начать продажу своего сыра в США в 2023 году. В стремлении разработать инновационный молочный продукт Change Foods поддержали производитель спредов Upfield Group и крупный дистрибьютор продуктов питания Sigma.

Как сообщает Bloomberg, веганские сыры по вкусу и текстуре нельзя сравнить с настоящими. Однако в Change Foods считают, что выращивать подобную молочную продукцию необходимо не на основе растительных компонентов, а путем прецизионной ферментации. «Таким образом, нам не нужно ждать два-три года для выращивания коровы», — объясняет основатель компании Дэвид Бакка. Новая технология позволяет с помощью микроорганизмов, в которых есть часть коровьей ДНК, производить молочные белки.