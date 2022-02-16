Украина запросила дополнительную помощь у НАТО

Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины отправила в НАТО запрос о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы, в запросе упоминается подготовка страны к «ситуациям различного характера», которые могут коснуться мирного населения. Запрос международной помощи, сообщается в альянсе, оформлен в соответствии со всеми необходимыми процедурами и направлен в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC). Кроме прочего, Киев запросил средства разминирования, внедорожники и медицинские средства.

14 февраля западные СМИ сообщали о том, что российские подразделения, сосредоточенные на границе с Украиной, покинули место своей дислокации и начали предпринимать действия, похожие на подготовку к атаке. По словам официального представителя администрации США, некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки были перемещены на огневые позиции.

Кроме того, сообщалось, что представитель России в ЕС Владимир Чижов во вторник заявил The Guardian, что Москва имеет право начать напасть на Украину, если сочтет необходимым защитить российских граждан, проживающих на Востоке Украины.