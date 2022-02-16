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Україна залишається найбільш економічно невільною країною

За підсумками 2021 року Україна погіршила позиції та опустилася на 130 місце серед 177 країн у рейтингу економічних свобод.

Про це свідчать дані щорічного дослідження Economic Freedom Index 2022 (індексу економічної свободи) за версією Heritage Foundation.

Загальний показник України становить 54,1 бала з можливих 100 та на 2,1 пункта менше за показник 2020 року.

Україна опустилася на 3 позиції (з 127 місця) у рейтингу та займає 44 місце серед 45 країн регіону Європи, а її загальний бал нижчий за середній показник у регіоні та світі.

16 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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