Ученые объяснили, откуда на Земле вода

Земля либо образовалась с той водой, которая у нас есть, либо в нее ударило нечто, в основном состоящее из чистой воды. Об этом сообщает Psych.org со ссылкой на данные ученых Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса.

По словам исследователей, работа, которую они провели, исключает метеориты или астероиды как возможные источники воды на Земле и «решительно указывает» на вариант рождения Земли уже с водой. Таким образом, как предполагают ученые, вода на этапе формирования Земли уже существовала, а не была доставлена на планету позже некими объектами из космоса.

В дополнение к значительному сужению потенциального источника воды на Земле работа также показывает, что столкнувшиеся большие тела должны были прийти из внутренней части Солнечной системы. По мнению ученых, данное событие не могло произойти ранее 4,45 миллиарда лет назад. Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

