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Синтия Никсон разбила критику сиквела «Секса в большом городе»

Американская актриса Синтия Никсон отреагировала на критику сериала «И просто так» — сиквела «Секса в большом городе». Интервью с ней было опубликовано журналом Vogue.

Артистка посчитала странной критику ее героини Миранды Хоббс. Некоторые фанаты предположили, что в новом шоу этот персонаж должен вести себя так же сдержанно и уравновешенно, как и в оригинальном проекте.

«Во-первых, я думаю, что Миранда смелая, она бросается вперед. Она не знает, куда именно идет, но знает, что ей нужно двигаться. И я считаю, что она всегда была такой. Миранда очень умна и упорна, но она никогда не была уравновешенной», — сказала Никсон.

Ранее создатель оригинального сериала и сиквела Майкл Патрик Кинг отметил, что из-за истории вокруг Миранды зрители возненавидели небинарного персонажа Че Диаз, роль которого исполнила Сара Рамирес. «Люди будут искать злодея. Че, по моему мнению, является честным, опасным, сексуальным, смешным и теплым героем. То, что все остальные проецируют на этот персонаж, во многом связано с тем, чего хотят от истории Миранды. Это имеет мало общего с Че», — сказал Майкл Патрик Кинг.

16 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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