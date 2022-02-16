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Играем и выигрываем на Олимпе большие деньги Установка и подключение ванны своими руками » Семья погибшей украинки Галины Хатчинс впервые подала в суд на авторов фильма Rust Кадров самого происшествия нет, поэтому в качестве доказательства юристы использовали анимационный ролик. Семья Хатчинс впервые подала иск против съёмочной команды, продюсеров и авторов вестерна — спустя почти полгода после инцидента. В октябре 2021 года актёр Алек Болдуин во время съёмок экшен-сцены выстрелил из револьвера, смертельно ранив оператора и задев режиссёра фильма Джоэла Соузу.

Ответчиками по делу среди прочих проходят сам Алек Болдуин, оружейник Ханна Гутьеррес Рид и помощник режиссёра Дэвид Холлс.

Адвокаты считают, что инцидент произошёл именно из-за халатности авторов вестерна и нарушения множества правил безопасности. Версию с саботажем полностью исключают.

Истцы отмечают, что Хатчинс всё ещё была бы жива и находилась рядом со своей семьёй, если бы съёмочная команда не нарушала правила безопасности, с целью успеть уложиться в график и закончить работу как можно быстрее.

Юристы семьи Хатчинс подчёркивают, что Болдуин и продюсеры вестерна знали о проблемах с оружием на площадке, но не предприняли никаких мер.

В качестве доказательства к заявлению приложили анимационный ролик, в котором воспроизвели детали инцидента и оспорили слова Болдуина, который заявлял, что не нажимал на спусковой крючок. Оружейный эксперт предположил, что актёр не знал, что револьвер выстрелит, если взвести курок и отпустить его, зажимая при этом спусковой крючок.

Адвокаты отмечают, что съёмочная команда нарушила как минимум 15 правил безопасности, которые в индустрии уже давно устоялись и считаются стандартом. Юрист Болдуина и продюсеров фильма Rust заявил, что актёр и другие члены команды всецело полагались на профессионалов, которых специально наняли для проверки оружия.

Полиция ещё не предъявила никому обвинения по новому иску.

Ранее члены съёмочной команды подали иски в свою защиту. Так, оружейник Ханна Гутьеррес Рид судится с поставщиком боеприпасов, отмечая, что именно они продали ей боевые патроны вместо холостых.