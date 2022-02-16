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Росія продовжує військове нарощування на українських кордонах, — генсек НАТО

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, НАТО не бачить ознак деескалації навколо України. Генсек НАТО зазначив, що останні заяви Росії про дипломатію та відведення військ дають підстави для «обережного оптимізму».

«Але в той де час ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тому ще потрібно побачити, чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо дії РФ навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ», — наголосив Столтенберг.

Росія завжди переміщувала війська, і це не означає їхнє повне виведення, зазначив він.

Окрім цього, США все ще не отримали відповіді з Москви на лист 26 січня, де союзники Альянсу пропонують РФ продовжити дискусію та пошук дипломатичного рішення.

16 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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