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Президент Сербии распустил парламент

Александр Вучич

Президент Сербии Александар Вучич распустил Народную скупщину (парламент) страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля. Об этом сообщает телеканал N1.

Такое решение политик принял на основании конституции и закона «О президенте Сербии», а также по предложению правительства.

«Нам предстоят выборы в Национальное собрание и в несколько органов местного самоуправления. Я призываю граждан принять участие в этих выборах, чтобы показать демократическую дееспособность страны и показать, насколько это важно», — подчеркнул Вучич. Он также призвал граждан страны цивилизованно выражать свое мнение и уважать друг друга.

16 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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