NASA показало демонстратор тихого сверхзвукового самолета

NASA опубликовало фотографию демонстратора тихого сверхзвукового самолета X-59. Сейчас он проходит испытания на прочность в Форт-Уэрте накануне первого полета, запланированного в этом году.

Сегодня сверхзвуковым самолетам запрещено летать над населенной частью суши. Они создают ударные волны, которые слышны на земле как оглушительные хлопки. Но если воспринимаемый уровень шума от сверхзвуковых летательных аппаратов не будет превышать комфортных для человеческого слуха 75 децибел, ситуация может измениться.

NASA и Lockheed Martin разрабатывают тихий сверхзвуковой самолет X-59 с 2016 года по проекту QueSST. Они планируют снизить его шумность за счет аэродинамической конструкции планера, при которой на его поверхности будет образовываться как можно меньшее количество ударных волн. А те, что все-таки образуются, будут менее интенсивными.

Согласно проекту, демонстратор тихого сверхзвукового самолета — однодвигательный, длиной 28,7 метра. Его планер, фюзеляж и крыло внешне напоминают перевернутый самолет. Для маневрирования на малой скорости полета на него установлены обычные вертикальный киль и горизонтальные рули. Уменьшить шумность самолета должна помочь удлиненная острая носовая часть, полностью загораживающая летчикам передний обзор.

Первый полет демонстратора X-59 был запланирован на 2021 год, Но из-за пандемии процесс согласования разрешения на летные испытания самолета с Федеральным управлением гражданской авиации США затянулся, и разработчики сдвинули начало испытаний на 2022 год. Данные, которые они получат во время этих испытаний, в дальнейшем позволят выработать нормативную базу для сверхзвуковой авиации.

NASA в феврале опубликовало фотографии демонстратора X-59 на предприятии в Форт-Уэрте, где его тестируют на прочность. Во время этих тестов инженеры прежде всего хотят убедиться, что самолет справится с ожидаемыми нагрузками. Под нагрузками подразумевается все, что будет оказывать давление на конструкцию летательного аппарата. Поскольку демонстратор еще не летает, испытания проводятся с помощью гидравлического пресса.

К последней неделе января самолет прошел около 80 процентов тестов на прочность. Когда они завершатся, разработчики приступят к испытаниям топливных баков X-59. Затем на самолет установят двигатель, шасси, дисплеи в кабине и другие системы. Его первый полет по-прежнему ожидается в этом году.