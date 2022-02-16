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Главы МИД G7 срочно готовятся к новой встрече из-за напряженности на Украине

Проведение экстренной встречи глав дипломатических ведомств стран — членов группы G7 на фоне ситуации в Украине согласовывается на текущий февраль. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на источники.

Согласно предварительным данным, встреча может быть организована в Германии. Центральной темой, которую обсудят участники, станет Украина и происходящее вокруг нее.

Встреча, вероятно, окажется приурочена к Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 18–20 февраля.

Группа семи (G7) является неформальным международным клубом, объединяющим Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, а также Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что страны G7 проведут встречу 24 февраля, на которой обсудят санкции против России. На встрече кроме участников G7 будут присутствовать представители европейских государств.

16 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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