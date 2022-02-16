Еврокомиссия: Европа готова к сокращению поставок российского газа

Европейский союз сможет справиться с частичным прекращением импорта газа из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, европейские модели, которыми пользуется Евросоюз в случае нарушений или сокращения поставок от «Газпрома», демонстрируют безопасность ситуации. Она также подчеркнула, что в ЕС уже обсудили вопросы альтернативных поставок с такими странами, как США, Египет, Катар, Южная Корея, Нигерия и Азербайджан.

Ранее в Еврокомиссии обвинили Кремль в «газовом шантаже», а поведение «Газпрома» назвали странным. Фон дер Ляйен заявила, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления. По ее словам, об этом в том числе свидетельствует поведение монополиста «Газпрома», который не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо.