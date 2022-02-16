Честные украинские интернет-казино по версии Алексея Иванова

На азартном рынке Украины насчитывается большое количество онлайн-казино. Но, к сожалению далеко не все представленные в гемблинг индустрии порталы честны и надежны. Чтобы разобраться в этом вопросе сайт Интерфакс Украина взял интервью у главного эксперта в азартном мире Алексея Иванова, который поделился актуальной информацией об казино онлайн Украины и дал советы как правильно выбрать безопасную площадку и какие критерии нужно при этом учитывать.
Лучшие лицензированные казино онлайн на украинском рынке
- Vbet Казино — до 15000 грн на первые 3 депозита;
- First Казино — 150% и 150 FS;
- Slots City Казино — 100% и 50 FS на первые 5 депозитов;
- Космолот Казино — 500 FS и до 50000 грн;
- Favbet Казино — до 4500 грн;
- Золотой Кубок — 100% на первый депозит до 10000 грн;
- Joker Казино — 100% и 1000 FS за регистрацию;
- Parimatch Казино — приветственный бонус на первый депозит;
- Pin Up Казино — до 10000 грн и 250 FS;
- Slotoking Казино — до 25000 грн и 250 FS;
- Vulkan Казино — до 77000 грн и 500 FS.
Получившие лицензию казино в 2022 году тоже успели занять свое место в рейтинге:
- Champion Казино — более 2000 игр от 40 известных провайдеров. Пользователи, которые прошли регистрацию могут участвовать в регулярных турнирах, а также получать бонусы:
- бездепозитный бонус за регистрацию;
- кэшбек проигрыша 20%;
- «подарок на день рождения».
- Melbet Казино — букмекерская контора, основанная в 2012 году. В виртуальном казино более 3000 игр. Пользователей ожидают такие бонусы, как:
- 100% на первый депозит;
- приветственный бонус поставь 850 грн. – получи 850 фрибета;
- фриспины каждый день;
- подарок на день рождения и др.
- Fan Sport Казино — Фан Спорт – игровой клуб, основанный в 2016 году.
БК Фан Спорт предлагает своим пользователям регулярно не только розыгрыши, акции, выгодные программы лояльности, но и отличную бонусную систему:
- приветственный бонус 100% за регистрацию на первый депозит;
- 100% страховка ставок;
- 80% на депозит на ставки на спорт;
- бонус «доверительная ставка» при наличии не рассчитанных ставок.
Основные требования КРАИЛ
Условия от регулятора для оператора:
- Оператором казино может быть юридическое лицо – резидент Украины.
- Владелец и все участники ведения азартной деятельности не должны быть резидентами стран агрессоров.
- Уставной капитал не менее 30 млн. гривен.
- Открытие банковского счета на сумму 43,2 млн. гривен, как гарантия выплат выигрышей.
Также есть ряд условий по наполнению сайта, обязательно должны быть указаны:
- название фирмы, юридический адрес, уставные документы;
- список дополнительных ПО (мобильная версия, Android и др.);
- правила и условия игры;
- связь с техподдержкой;
- информирование об ответственной игре;
- кэшбэк;
Условия КРАИЛ для игроков:
- Игрок должен пройти регистрацию, указав все паспортные данные;
- Пользователь должен быть старше 21 года;
- Не должно быть долгов по алиментам;
- Отсутствие долгов больше чем 250000 грн;
- Отсутствие льгот, субсидий у игрока или у его родственников;
- Расходы на игры не должны превышать личные доходы;
- Запрет игры для занесенных в реестр лиц, которым запрещено принимать участие в азартных играх.
Вывод об украинских интернет-казино
Алексей Иванов поделился важной информацией, которую должны учитывать украинские игроки. Новые казино еще не досконально проверены, поэтому выбирать нужно принимая к вниманию и отзывы игроков, и мнение экспертов.
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