Еврокомиссия: Европа готова к сокращению поставок российского газа Софи Тернер и Дэйн ДеХаан сыграют в триллере от сценариста «Форсажа 9» » Честные украинские интернет-казино по версии Алексея Иванова На азартном рынке Украины насчитывается большое количество онлайн-казино. Но, к сожалению далеко не все представленные в гемблинг индустрии порталы честны и надежны. Чтобы разобраться в этом вопросе сайт Интерфакс Украина взял интервью у главного эксперта в азартном мире Алексея Иванова, который поделился актуальной информацией об казино онлайн Украины и дал советы как правильно выбрать безопасную площадку и какие критерии нужно при этом учитывать. Лучшие лицензированные казино онлайн на украинском рынке Vbet Казино — до 15000 грн на первые 3 депозита; First Казино — 150% и 150 FS; Slots City Казино — 100% и 50 FS на первые 5 депозитов; Космолот Казино — 500 FS и до 50000 грн; Favbet Казино — до 4500 грн; Золотой Кубок — 100% на первый депозит до 10000 грн; Joker Казино — 100% и 1000 FS за регистрацию; Parimatch Казино — приветственный бонус на первый депозит; Pin Up Казино — до 10000 грн и 250 FS; Slotoking Казино — до 25000 грн и 250 FS; Vulkan Казино — до 77000 грн и 500 FS. Получившие лицензию казино в 2022 году тоже успели занять свое место в рейтинге: Champion Казино — более 2000 игр от 40 известных провайдеров. Пользователи, которые прошли регистрацию могут участвовать в регулярных турнирах, а также получать бонусы: бездепозитный бонус за регистрацию;

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бонус «доверительная ставка» при наличии не рассчитанных ставок. Основные требования КРАИЛ Условия от регулятора для оператора: Оператором казино может быть юридическое лицо – резидент Украины. Владелец и все участники ведения азартной деятельности не должны быть резидентами стран агрессоров. Уставной капитал не менее 30 млн. гривен. Открытие банковского счета на сумму 43,2 млн. гривен, как гарантия выплат выигрышей. Также есть ряд условий по наполнению сайта, обязательно должны быть указаны: название фирмы, юридический адрес, уставные документы; список дополнительных ПО (мобильная версия, Android и др.);

правила и условия игры;

связь с техподдержкой;

информирование об ответственной игре;

кэшбэк; Условия КРАИЛ для игроков: Игрок должен пройти регистрацию, указав все паспортные данные; Пользователь должен быть старше 21 года; Не должно быть долгов по алиментам; Отсутствие долгов больше чем 250000 грн; Отсутствие льгот, субсидий у игрока или у его родственников; Расходы на игры не должны превышать личные доходы; Запрет игры для занесенных в реестр лиц, которым запрещено принимать участие в азартных играх. Вывод об украинских интернет-казино Алексей Иванов поделился важной информацией, которую должны учитывать украинские игроки. Новые казино еще не досконально проверены, поэтому выбирать нужно принимая к вниманию и отзывы игроков, и мнение экспертов.