Банки РФ приготовились к отключению от долларов: В Россию рекордно ввозят наличную валюту

Российские банки десятками тонн ввозят в страну наличную иностранную валюту, создавая запасы на случай жестких западных санкций с возможным отключением SWIFT или зарубежных корсчетов.В декабре 2021 года ввоз валютного «кэша» в Россию составил 4,97 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую отчетность ЦБ.

Это четвертый рекордный показатель в истории: больше долларов и евро бумажными банкнотами банки ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долларов) и в черные дни 2014-го (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд в декабре).

По сравнению со средним показателем января-ноября — около 2 млрд долларов в месяц — завоз наличной валюты подскочил в 2,5 раза, а в пересчете на вес 100-долларовых купюр достиг 50 тонн, или 10 средних самосвалов «Камаз».

Основную долю ввезенной валюты, как и прежде, составляют доллары (3 млрд, +77% к ноябрю), следует из банковской отчетности. Однако угроза жестких санкций со стороны США заставляет банкиров постепенно менять приоритеты.

Ввоз евро в декабре подскочил в 5 раз к ноябрю стал беспрецедентным в истории — почти 2 млрд долларов (в пересчете по курсу). Предыдущий рекорд был установлен в марте-2020 — 1,4 млрд долларов.

Объяснить спрос банков наличную валюту объективными обстоятельствами сложно. Население преимущественно продает валюту в обменниках (64% всех сделок в январе и 57% — за прошлый год, по данным банка «Русский стандарт). Физлица также выступают нетто-продавцами на бирже (74,7 млрд рублей в январе, по данным ЦБ).

На наблюдается и оттока валютных вкладов: в декабре они выросли на 200 млн долларов, за весь прошлый год — на 800 млн.

Но банки все равно резко увеличивают ввоз инвалютного кэша, опасаясь обострения ситуации вокруг Украины и западных санкций, которые грозят ограничить безналичные валютные расчеты.

Хотя отключение SWIFT было снято с обсуждения под давлением Германии, США и ЕС по-прежнему рассматривают санкции против банковского сектора. Внесенный в конгресс законопроект требует, чтобы меры затронули как минимум три из 12 крупных кредитных организаций. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

«Российские банки не смогут проводить операции в долларах», — пообещал президент США Джо Байден 20 января. Он добавил, что вторжение в Украину обернется санкциями, которые президент РФ Владимир Путин «еще не видел».

На 1 января банки были должны клиентам физлицам 92,8 млрд долларов: из этой суммы 55,4 млрд долларов размещено на валютных вкладах, а остаток — на текущих счетах.

У самих россиян на руках — 74,6 млрд долларов в виде наличных валютных накоплений