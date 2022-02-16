“Європейська Солідарність” лідирує, її підтримка росте – соціологія КМІС

Партія “Європейська Солідарність” лідирує у парламентських рейтингах.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Якби зараз відбувались вибори до Верховної Ради України, за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 22,9% респондентів, які визначились з вибором. З грудня підтримка “Євросолідарності” зросла на 3,1%.

За партію “Слуга народу” готові голосувати 16,4% тих, хто визначився. З грудня підтримка партії «Слуга народу» знизилась на 2%.

“Якщо в грудні 2021 року різниця між «ЄС» і «Слугою народу» була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз “ЄС” має “чисте” перше місце, а “Слуга народу” – друге місце”, – зазначають соціологи.

Інші партії: “Батьківщина” 11,5%, ОПЗЖ 10,1%, “Наші” 6,2%, “Розумна політика” 5,8%. Інші політичні сили отримують значно менше голосів.

Як відомо, раніше соціологічні дослідження КМІС та Центру Разумкова теж засвідчили перше місце партії “Європейська Солідарність”.

Зокрема, за даними опитування КМІС, проведеного 20-21 січня, «Європейська Солідарність» має підтримку 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. За партію «Слуга народу» – 13,7%.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 28 по 31 січня 2022, за «Європейську Солідарність» готові голосувати 25,2 % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. За партію «Слуга народу» – 18,4%.

Всеукраїнське опитування «Думки і погляди населення України» (Омнібус) проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2022 року.

Польовий етап дослідження тривав з 5 до 13 лютого 2022 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2.4%.