В России потребовали отменить признание Украины и стран Балтии независимыми государствами

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который считается одним из «архитекторов» сепаратистских образований в Восточной Украине, заявил, что современная Россия «не может находиться» в границах, установленных в 1918 году, после подписания Брестского мира с Германией. Эту мысль Сурков продвигает в статье «Туманное будущее похабного мира», опубликованной 15 февраля на портале «Актуальные комментарии».

«Тесно и скучно, и неловко… и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный», – написал он.

Брестский мир – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России, а также Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Третьим Болгарским царством: он определял условия выхода РСФСР из Первой мировой войны. По условиям Брестского мира Россия обязывалась: