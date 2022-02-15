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В России потребовали отменить признание Украины и стран Балтии независимыми государствами

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который считается одним из «архитекторов» сепаратистских образований в Восточной Украине, заявил, что современная Россия «не может находиться» в границах, установленных в 1918 году, после подписания Брестского мира с Германией. Эту мысль Сурков продвигает в статье «Туманное будущее похабного мира», опубликованной 15 февраля на портале «Актуальные комментарии».

«Тесно и скучно, и неловко… и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный», – написал он.

Брестский мир – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России, а также Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Третьим Болгарским царством: он определял условия выхода РСФСР из Первой мировой войны. По условиям Брестского мира Россия обязывалась:

  • не претендовать на территории современных стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и части современной Беларуси;
  • вывести войска из Финляндии и из Украины, а также признать Украинскую народную республику независимым государством;
  • вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
  • демобилизовать армию и разоружить флот;
  • прекратить революционную пропаганду в странах, с которыми подписала договор, и союзных им государствах.
15 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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