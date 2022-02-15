В Новой Зеландии под аплодисменты приняли закон о запрете смены пола

В Новой Зеландии в третьем чтении принят закон о запрете конверсионной терапии для смены пола. Об этом сообщает сайт RNZ.

Когда законопроект был принят 112 голосами «за» и восемью «против», Палата представителей разразилась громкими аплодисментами.

Согласно закону, запрещена смена пола лиц до 18-летнего возраста под угрозой трех лет тюрьмы. Пять лет тюрьмы грозит гражданам любого возраста, если изменение пола повлечет за собой серьезный вред здоровью. В заявлении министра юстиции Криса Фаафои говорится, что практике конверсионной терапии не место в современной Новой Зеландии.

Чиновник подчеркнул, что закон не направлен на криминализацию открытых и уважительных разговоров и обсуждений, призванных помочь и поддержать тех, кто разбирается со своей сексуальностью.