«Требуем изменить прогнившую систему»: Казахстан снова охватили протесты

Жители казахского города Жанаозен в очередной раз вышли на улицы.
Как сообщает Telegram-канал Orda, протестную акцию начали нефтяники. Собравшиеся на автовокзале потребовали повысить заработную плату и улучшить условия труда. В забастовке приняли участие сотрудники четырех предприятий «Озенмунайгаз».
Затем к акции присоединились и другие горожане. Они выразили недовольство «несправедливостью прогнившей системы», а также посетовали на то, что мирные январские митинги в Жанаозене переросли в массовые беспорядки по всей стране.
Кроме того, протестующие призвали правительство «прекратить мучить невинную молодежь» и освободить задержанных несовершеннолетних и потребовали политических перемен.
На минувшей неделе безработные жители «города нефтяников» Жанаозен записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием создать перспективные рабочие места в нефтяной отрасли.
Только по официальным данным, в городе насчитывается несколько тысяч безработных.
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