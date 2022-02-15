 
«  
  »

«Требуем изменить прогнившую систему»: Казахстан снова охватили протесты

Жители казахского города Жанаозен в очередной раз вышли на улицы.

Как сообщает Telegram-канал Orda, протестную акцию начали нефтяники. Собравшиеся на автовокзале потребовали повысить заработную плату и улучшить условия труда. В забастовке приняли участие сотрудники четырех предприятий «Озенмунайгаз».

Затем к акции присоединились и другие горожане. Они выразили недовольство «несправедливостью прогнившей системы», а также посетовали на то, что мирные январские митинги в Жанаозене переросли в массовые беспорядки по всей стране.

Кроме того, протестующие призвали правительство «прекратить мучить невинную молодежь» и освободить задержанных несовершеннолетних и потребовали политических перемен.

На минувшей неделе безработные жители «города нефтяников» Жанаозен записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием создать перспективные рабочие места в нефтяной отрасли.

Только по официальным данным, в городе насчитывается несколько тысяч безработных.

15 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  