«Требуем изменить прогнившую систему»: Казахстан снова охватили протесты Звезда фильма День рождения буржуя попал в психиатрическую больницу » The Sun: Россия нападет на Украину 3:00 26-го числа Россия намерена вторгнуться в Украину завтра в 3:00, нанеся массированный ракетный удар и задействовав до 200 000 военнослужащих. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на разведданные США. Издание, ссылаясь на высокопоставленные источники, утверждает, что наиболее вероятное временя для приказа президента России Путина о нападении — 3:00. Кроме того, американская разведка полагает, что военные и правительственные центры Киева сначала получат удары с воздуха, а затем уже российские танки перейдут границу. При этом 15 февраля Россия объявила, что военнослужащие начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации по окончании учений в Белоруссии. Однако ряд аналитиков считают, что это отвлекающий маневр. Источник The Sun утверждает, что 14 февраля в Киеве подготовка к агрессии Кремля продолжалась быстрыми темпами: были замечены зенитные комплексы, выдвигающиеся на позиции вместе с колоннами машин Национальной гвардии. «Мы не можем принимать за чистую монету все, что Россия говорит или делает. Мы должны быть готовы защищаться», — резюмировал автор.