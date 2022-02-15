Телевизоры LG: преимущества и особенности

LG – один из самых популярных мировых брендов, выпускающих бытовую технику. Производитель предлагает потребителям широкий ассортимент качественных TV. Перед тем как купить телевизор LG, стоит ознакомиться с преимуществами данной техники и узнать, как не ошибиться с выбором.

Преимущества и особенности

Южнокорейский бренд Live’s Good имеет почитателей в разных уголках земного шара. В ассортименте компании легко отыскать не только дорогостоящие, но и бюджетные варианты TV. Причем технические характеристики вторых практически ни в чем не уступают первым. На рынке представлено огромное количество телевизоров от разных производителей, но устройства от LG имеют ряд преимуществ и особенностей:

Ассортимент. Бренд предлагает потребителям технику, отличающуюся размерами, формами и ценой. Каждый человек может подобрать устройство, которое полностью соответствует его желаниям и нуждам. Технологичность. LG – один из мировых лидеров в производстве жидкокристаллических панелей, созданных с использованием инновационных технологий. Дисплей. Компания предлагает технику с экранами разного вида. Наибольшим спросом сейчас пользуется устройство с технологией OLED. В бюджетных моделях используется Nano Cell, но разница между ними видна только профессионалу. Диагональ и разрешение экрана. Бренд производит технику разного размера. Небольшие модели имеют формат HD 720р. Если телевизор нужен для просмотра цифровых каналов, то лучше присмотреться к моделям Full HD. Сочетание цены и качества. Практически все модели бренда имеют обоснованную стоимость, то есть потребитель получает максимум возможностей за потраченную сумму.

Рекомендации по выбору

При покупке телевизора от южнокорейского производителя стоит учесть несколько критериев:

Тип экрана. OLED или LED: разница заключается в контрасте воспроизводимой картинки. Еще одна технология – QLED, ее отличительная черта – наличие металлического нанофильтра, находящегося между экраном и подсветкой. Фильтр повышает качество картинки и объемность цветов. Диагональ и частота обновления экрана. От первого параметра зависят размеры устройства, второй влияет на качество изображения. В лучших TV-панелях частота составляет минимум 100 Гц. При значении 50 Гц на технике с большим экраном картинка будет размытой в динамичных эпизодах. Разрешение экрана. Четкость картинки зависит от количества пикселей. В бюджетных моделях показатель 1366*768 точек, в более дорогих устройствах – Full HD или Ultra HD. LG стал первым брендом, который использовал в своих телевизорах технологию 4К. Количество динамиков и их мощность. В бюджетных моделях обычно установлено два динамика, в более дорогих моделях – от четырех до шести. Дополнительно за качество звука отвечают Dolby Digital и DTS декодеры.

Телевизоры LG – одни из лучших среди конкурентов. Они удобные в эксплуатации, имеют большой набор дополнительных функций и готовы прослужить владельцу несколько десятков лет. Даже бюджетные модели производитель оснащает современными технологиями, что уж говорить об устройствах класса премиум. У этого бренда каждый потребитель сможет подобрать себе устройство, отталкиваясь от собственных финансовых возможностей.