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Netflix удивил первым тизером новых «Бриджертонов»

«Затачиваю ножи»: Netflix удивил первым тизером новых «Бриджертонов»

Во втором сезоне своего хита Netflix собрались поглубже раскрыть публике историю Энтони Бриджертона, а также ввести пару новых персонажей, которыми станут сестры Эдвин и Кейт, приехавшие из Индии.

«Дорогой, благосклонный читатель. Вы по мне скучали? Пока высший свет рассуждал о моей личности и положении, этот автор делал лишь одно. Оттачивал навыки. Нет, даже лучше — я затачивала мои ножи. Для всех вас!»

Второй сезон нашумевшего сериала стартует уже 25 марта эксклюзивно на Netflix, а в главных ролях снимутся Фиби Дайневор («Юная»), Джонатан Бейли («Убийство на пляже»), Симон Эшли («Сексуальное просвещение»), Чаритра Чандран («Алекс Райдер»), Шелли Конн («Благие знамения»), Рут Геммелль («Накал страстей») и Люк Томпсон («Дюнкерк»).

15 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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