Кремль хочет сделать алкоголика Царева главой марионеточного правительства в Украине — СМИ

Кремль хочет сделать алкоголика Царева главой марионеточного правительства в Украине. При этом он будет скорее медийным персонажем.

Россия может рассматривать бывшего депутата Верховной Рады сепаратиста Олега Царева как возможного главу «марионеточного режима», который она якобы хочет установить на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в западных спецслужбах, знакомый с разведданными США.

«[В Москве] могли бы поставить Олега Царева и других на руководящие должности в ходе этих усилий [по созданию подконтрольного РФ правительства]», — сказал собеседник издания. Уточняется, что имя Царева есть в материалах американской разведки, с которыми ознакомили представителей Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии — стран, вместе с США входящих в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes).