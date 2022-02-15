ГосДума проголосовала за признание ДНР и ЛНР

Государственная дума на заседании во вторник подавляющим большинством голосов одобрила постановление о признании сепаратистских ДНР и ЛНР.351 голосом депутаты утвердили проект КПРФ, который требует немедленного обращения к президенту без консультаций с профильными ведомствами. Аналогичный проект «Единой России», который предлагал сначала получить «визу» МИДа, набрал меньше голосов (310 «за») и был отвергнут.

Проект коммунистов поддержала фракция ЛДПР, первый замруководителя которой Василий Власов заявил, что «нужно полностью всю Украину забирать».

Украина и западные партнеры Укарины будут расценивать принятие Госдумой обращения к президенту с призывом признать ОРДЛО как государства, как выход Москвы из Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина довела эту позицию своим партнерам, подчеркнул он.