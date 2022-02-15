Фильм «Смерть на Ниле» возглавил прокат

Экранизация детектива «Смерть на Ниле» возглавила американский прокат, собрав в свои премьерные выходные 12,8 миллиона долларов. Этот результат свидетельствует о том, что возрастная аудитория, на которую рассчитан проект, в первую очередь женская, пока не готова в полном объеме вернуться в кинотеатры.

Почти 80 процентов зрителей этого фильма были старше 25 лет, половина — старше 35 лет. За пределами Северной Америки картина заработала еще 20,7 миллиона долларов, а совокупные сборы с учетом допремьерных показов достигли 34 миллионов. Это весьма скромный старт для проекта, производственный бюджет которого оценивается в 90 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга удержал фильм «Чудаки навсегда», записавший на свой счет еще 8,1 миллиона долларов. В общей сложности у него уже 47 миллионов долларов. Так как бюджет составил скромные 10 миллионов долларов, то можно с уверенностью сказать, что проект уже окупился и стал приносить прибыль.

На третьем месте оказалась комедия под названием «Первый встречный», в котором главные роли сыграли Оуэн Уилсон и Дженнифер Лопес. Она стартовала с результатом восемь миллионов долларов.