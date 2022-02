Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь У израильского разведывательного беспилотника Skylark 3 появилась гибридная версия » Антропологи нашли в Чили утонувшего 5000 лет назад рыбака Антропологи исследовали останки человека, обнаруженные в Северном Чили, и выяснили, что они принадлежали взрослому мужчине, умершему в возрасте 35–45 лет. Микроскопический анализ остатков костного мозга показал, что этот человек, похоже, утонул во время рыбалки в прибрежных морских водах. Этот несчастный случай произошел около пяти тысяч лет назад, о чем сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science. Третьей по значимости причиной смерти от непреднамеренных травм в мире выступает утопление. По данным Всемирной организации здравоохранения, на него приходится около семи процентов случаев, связанных с травмами. По оценкам ученых, ежегодно тонут примерно 236 тысяч человек, причем более половины из них приходится на страны, расположенные в западной части Тихого океана и в Юго-Восточной Азии. Хотя большая часть смертности от этой причины вызвана катастрофическими наводнениями, выделяются и половозрастные группы наиболее подверженные риску. Помимо детей, к таковым относятся мужчины, занимающиеся рыболовством. Медико-криминалистические исследования позволяют ученым диагностировать смерть от утопления. На помощь в этом случае приходит диатомовый анализ, представляющий собой поиск планктона во внутренних органах умершего. Дело в том, что при утоплении вместе с водой планктон проникает в дыхательные пути, в легкие, откуда по большому кругу кровообращения попадает во все внутренние органы. В случае, когда речь идет о скелетированных останках, единственным источником информации выступают остатки костного мозга, находящиеся в одной из длинных костей, например, в бедренной или большеберцовой. Pedro Andrare et al. / Journal of Archaeological Science, 2022 Научная группа из Великобритании и Чили под руководством Джеймса Гоффа (James Goff) из Саутгемптонского университета исследовала останки индивида, обнаруженные на прибрежном археологическом памятнике Копака-1 в Северном Чили. Этого человека, судя по радиоуглеродным датировкам, похоронили около 5563–5025 лет назад. Палеоантропологическое исследование показало, что останки принадлежали взрослому мужчине ростом около 160 сантиметров. Его похоронили в положении лежа на боку, причем между его ног археологи обнаружили кости младенца. Захоронение оказалось вторичным. Так, некоторые кости этого индивида были смещены, а вместо нескольких отсутствующих шейных позвонков находились раковины моллюсков. Анализ стабильных изотопов показал, что он питался в основном морепродуктами и растительной пищей. На момент смерти ему было от 35 до 45 лет. На костях мужчины ученые обнаружили свидетельства нескольких патологий, включая дегенеративные поражения суставов и зубов, метаболический стресс и остеоартрит. Мелкие отверстия в стенках глазниц (cribra orbitalia), по мнению исследователей, указывают на дефицит железа, который был вызван употреблением в пищу рыбы и мяса морских млекопитающих, зараженных ленточными червями Dyphillobothrium pacifficum. Кроме того, ученые зафиксировали на теменной кости признаки черепно-мозговой травмы и свидетельства физической активности. Pedro Andrare et al. / Journal of Archaeological Science, 2022 Антропологи считают, что мужчина был типичным прибрежным охотником-собирателем, который занимался многочисленными видами деятельности, в том числе рыболовством. На костях и суставах они заметили характерные маркеры физической активности, связанной с греблей, использованием гарпуна и сбором моллюсков. Ученые предположили, что мужчина мог быть утопленником. Для проверки своей гипотезы они решили провести диатомовый анализ костного мозга, извлеченного из правой большеберцовой и левой плечевой костей. На снимках, сделанных с помощью растрового электронного микроскопа, исследователи нашли экзогенные морские материалы, например, акритархи и яйца паразитов, что выступает диагностическим признаком утопления. Ученые предполагают, что, скорее всего, мужчина погиб во время несчастного случая на рыбалке, так как никаких свидетельств палеоцунами на этом памятнике обнаружено не было. Найденные в костном мозге материалы свидетельствуют о том, что, по всей видимости, это произошло в прибрежной зоне.