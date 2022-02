Занятия йогой связали со снижением артериального давления Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали, как проводят зимние каникулы » Жан-Клод Ван Дамм cсобирается эпически закончить кинокарьеру Жан-Клод Ван Дамм cсобирается эпически закончить кинокарьеру, правда для этого понадобится новый фильм. Артист пообещал поклонникам, что новый фильм с его участием будет особенным. Ведь история, которую зрители увидят в What’s My Name?, будет основана на его биографии. Но также Жан-Клод Ван Дамм признался, что последние 30 лет вынужден ночевать в отелях из-за съемок, и пора положить этому конец. Поэтому знаменитый актер постепенно готовится к уходу из большой киноиндустрии. Новый фильм станет последним боевиком в карьере звезды. После выхода What’s My Name? Ван Дамм не отрицает, что будет сниматься в фильмах, однако возвращаться к этому жанру он не планирует. «Я хотел уйти со сцены, но с пересмотром своей карьеры… В фильме моя карьера идет на спад — после премьеры очередного боевика мой герой (то есть я сам) не счастлив, потому что последние 30 лет живет в отелях», — поделился он в разговоре с Deadline.