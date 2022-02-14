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Жан-Клод Ван Дамм cсобирается эпически закончить кинокарьеру

Жан-Клод Ван Дамм cсобирается эпически закончить кинокарьеру, правда для этого понадобится новый фильм.

Закат карьеры: Жан-Клод Ван Дамм ошарашил поклонников заявлением

Артист пообещал поклонникам, что новый фильм с его участием будет особенным. Ведь история, которую зрители увидят в What’s My Name?, будет основана на его биографии. Но также Жан-Клод Ван Дамм признался, что последние 30 лет вынужден ночевать в отелях из-за съемок, и пора положить этому конец.

Поэтому знаменитый актер постепенно готовится к уходу из большой киноиндустрии. Новый фильм станет последним боевиком в карьере звезды. После выхода What’s My Name? Ван Дамм не отрицает, что будет сниматься в фильмах, однако возвращаться к этому жанру он не планирует.

«Я хотел уйти со сцены, но с пересмотром своей карьеры… В фильме моя карьера идет на спад — после премьеры очередного боевика мой герой (то есть я сам) не счастлив, потому что последние 30 лет живет в отелях», — поделился он в разговоре с Deadline.

14 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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