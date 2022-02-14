Япония отзывает bp Украины дипломатов, Нидерланды вывозят наблюдателей ОБСЕ

МИД Японии объявил об отзыве с Украины своих дипломатов, передает телеканал NHK. В посольстве страны останется «небольшое число сотрудников». Ведомство отметило, что из-за сокращения числа дипломатов работа посольства будет ограничена, и призвало граждан страны покинуть Украину.

На прошлой неделе Япония повысила уровень опасности поездок на Украину и пребывания в этой стране до максимального, четвертого и призывала японских граждан покинуть эту страну.

В свою очередь Нидерланды решили вывезти с востока Украины пятерых своих сотрудников ОБСЕ. Кроме того, на родину вернутся семь человек, задействованных в консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM), передает телеканал NOS со ссылкой на МИД страны.

Напомним, ранее телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США намерена в течение 24-48 часов отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих.